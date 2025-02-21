Сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Смотрите также Россия пытается выдать Китай за своего союзника в войне, чтобы влиять на Запад, – ISW
Как Китай прокомментировал "консенсус" между США и Россией
На саммите G20 Ван И провел встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Глава МИД Китая отметил, что Пекин надеется на достижение устойчивого и долговременного решения, "которое учитывает беспокойство друг друга".
Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, включая недавний консенсус, достигнутый Соединенными Штатами и Россией,
– добавил он.
Кроме того, Ван И отметил, что Китай готов играть "конструктивную роль" в мирных переговорах.
В издании обратили внимание, что заявление Ван И прозвучало после того, как официальные представители России и США недавно встретились в Саудовской Аравии без участия Киева, что вызвало беспокойство на Западе относительно возможности заключения мирного соглашения между Вашингтоном и Москвой на условиях, выгодных для страны-оккупанта.