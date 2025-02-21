Повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Як Китай прокоментував "консенсус" між США та Росією

На саміті G20 Ван І провів зустріч із російським міністром закордонних справ Сєргєм Лавровим.

Голова МЗС Китаю зазначив, що Пекін сподівається на досягнення стійкого та довготривалого рішення, "яке враховує занепокоєння один одного".

Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, включаючи нещодавній консенсус, досягнутий Сполученими Штатами і Росією,

– додав він.

Крім того, Ван І зазначив, що Китай готовий відігравати "конструктивну роль" у мирних переговорах.

У виданні звернули увагу, що заява Ван І прозвучала після того, як офіційні представники Росії та США нещодавно зустрілися в Саудівській Аравії без участі Києва, що викликало занепокоєння на Заході щодо можливості укладення мирної угоди між Вашингтоном і Москвою на умовах, вигідних для країни-окупанта.