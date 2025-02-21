Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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Как Россия манипулирует позицией Китая

Аналитики напомнили, что 20 февраля глава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Китая Ван И во время саммита министров иностранных дел G20 в Южной Африке.

По итогам переговоров российский МИД сообщил, что, по словам Вана, подход КНР к решению войны в Украине сосредоточен на устранении "первопричин войны".

В то же время официальное сообщение МИД Китая существенно отличается. В нем говорится, что, по словам Лаврова, именно Россия стремится устранить "первопричины" войны, а не КНР.

Аналитики ISW считают, что, вероятно, целенаправленная ошибка в сообщении МИД России свидетельствует о попытке Кремля полностью согласовать позицию Пекина по войне со своей собственной, чтобы укрепить свой международный авторитет и сформировать внутрироссийское восприятие российско-китайских отношений.

"Российские официальные лица четко определили "первопричины" войны, как якобы нарушение НАТО обязательств не продвигаться на восток в районах у российской границы. Это свидетельствует о том, что Кремль и в дальнейшем стремится навязывать свою волю и интересы безопасности Соединенным Штатам и Европе и не заинтересован в компромиссе с этим требованием", - говорится в отчете ISW.