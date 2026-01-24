Это может быть выгодно: какого соглашения могут достичь в Абу-Даби Россия и Украина

В Абу-Даби продолжаются контакты Украины, США и России о возможных шагах к прекращению огня. Один из вариантов, который обсуждают, это мораторий на часть ударов, в частности по энергетике.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала объяснил, при каких условиях такая договоренность может быть выгодной Украине. Он обратил внимание на нюанс, который Кремль попытается подать как свою "благотворительность", и предупредил, чего ждать от Путина в ближайшее время.

Смотрите также Потери у них значительные: Украина срывает один из важнейших планов Кремля на войну

Возможно ли соглашение о моратории на удары по энергетике?

Рейтерович объяснил, что Украина может рассматривать идею взаимного моратория на часть обстрелов, в частности по энергетике, учитывая состояние системы и необходимость уменьшить риски для гражданских. В то же время он отметил, что такой формат не может выглядеть как односторонний отказ от ударов по тылу врага, а должен быть четко взаимным и ограниченным по содержанию.

Обменяться мораторием на определенные обстрелы Украина может и, возможно, на этом этапе это могло бы быть выгодно,

– объяснил политолог.

Рядом с темой моратория могут "подвязывать" другие требования, на которые Киев не имеет оснований соглашаться, в частности в юридической плоскости. В такой конструкции важно сразу фиксировать рамки и не позволять подменять содержание договоренности посторонними пунктами.

Это не является просьбой со стороны Украины и не является уступкой России. Как минимум, это паритетная история,

– подчеркнул Рейтерович.

По его мнению, Украине нужно заранее проговаривать с партнерами, как именно подавать возможную договоренность, чтобы Кремль не смог превратить ее в информационную кампанию о якобы "гуманитарном шаге" со стороны России.

Путин не достиг своей цели ударами

Удары по украинской энергетике не дали Кремлю того эффекта, на который он рассчитывал. Даже несмотря на сложную зиму, ситуация постепенно меняется, в частности из-за погодного фактора и снижения потребления, поэтому ставка на "дожим" из-за холода и блэкаутов ослабевает.

Путин своими ударами по энергетике Украины не достиг и самое главное не достигнет того, на что он рассчитывал

– отметил политолог.

В то же время Украина продолжает наносить ощутимые ответные удары, и это создает для России дополнительный дискомфорт. На территории России также есть большие проблемы со светом, хотя чаще всего речь идет не о Москве или Санкт-Петербурге, а о других регионах.

На России тоже сотни тысяч людей, возможно уже и миллионы, сидят без света,

– отметил Рейтерович.

Политолог подчеркнул, что именно поэтому потенциальная энергетическая договоренность для Украины не должна выглядеть как уступка. Он считает, что Киев может говорить об этом с позиции силы и постоянно объяснять, что речь идет о паритетном шаге, а не о выполнении желаний Кремля.

Мирные переговоры: что известно на данный момент?