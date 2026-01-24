Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу пояснив, за яких умов така домовленість може бути вигідною Україні. Він звернув увагу на нюанс, який Кремль спробує подати як свою "доброчинність", і попередив, чого чекати від Путіна найближчим часом.

Чи можлива угода про мораторій на удари по енергетиці?

Рейтерович пояснив, що Україна може розглядати ідею взаємного мораторію на частину обстрілів, зокрема по енергетиці, з огляду на стан системи та потребу зменшити ризики для цивільних. Водночас він наголосив, що такий формат не може виглядати як одностороння відмова від ударів по тилу ворога, а має бути чітко взаємним і обмеженим за змістом.

Обмінятися мораторієм на певні обстріли Україна може і, можливо, на цьому етапі це могло би бути вигідно,

– пояснив політолог.

Поруч із темою мораторію можуть "підв’язувати" інші вимоги, на які Київ не має підстав погоджуватися, зокрема в юридичній площині. У такій конструкції важливо одразу фіксувати рамки й не дозволяти підміняти зміст домовленості сторонніми пунктами.

Це не є проханням зі сторони України і не є поступкою Росії. Як мінімум, це паритетна історія,

– наголосив Рейтерович.

На його думку, Україні потрібно заздалегідь проговорювати з партнерами, як саме подавати можливу домовленість, щоб Кремль не зміг перетворити її на інформаційну кампанію про нібито "гуманітарний крок" з боку Росії.

Путін не досяг своєї мети ударами

Удари по українській енергетиці не дали Кремлю того ефекту, на який він розраховував. Навіть попри складну зиму, ситуація поступово змінюється, зокрема через погодний фактор і зниження споживання, тому ставка на "дотиск" через холод і блекаути слабшає.

Путін своїми ударами по енергетиці України не досяг і найголовніше не досягне того, на що він розраховував

– зазначив політолог.

Водночас Україна продовжує завдавати відчутних ударів у відповідь, і це створює для Росії додатковий дискомфорт. На території Росії також є великі проблеми зі світлом, хоча найчастіше йдеться не про Москву чи Санкт-Петербург, а про інші регіони.

На Росії теж сотні тисяч людей, можливо вже і мільйони, сидять без світла,

– наголосив Рейтерович.

Політолог підкреслив, що саме тому потенційна енергетична домовленість для України не має виглядати як поступка. Він вважає, що Київ може говорити про це з позиції сили й постійно пояснювати, що йдеться про паритетний крок, а не про виконання бажань Кремля.

Мирні переговори: що відомо на цей момент?