Впрочем и занимать такую позицию, продолжая войну бесконечно, Владимир Путин не сможет. Что окончательно заставит диктатора сесть за стол переговоров 24 Каналу объяснил экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа.

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Как дожать Путина

В России сейчас сложная экономическая ситуация. Цена за баррель нефти упала до самого низкого уровня за 2 года, что примерно на 40% ниже запланированного показателя в федеральном бюджете.

Дефицит бюджета в целом сейчас составляет примерно 3,8 триллиона рублей, что тоже является рекордным. Он практически равен всему остатку ФНД России.

Путин будет вынужден сесть за стол переговоров тогда, когда у него закончатся все ресурсы,

– убежден Кульпа.

Ошибка переговорной позиции Дональда Трампа по отношению к России в том, что он ведет переговоры так, что на стороне Путина не создается рисков. Фактически он формирует понимание, что война может закончиться в любой момент, когда это будет выгодно Путину.

Такая позиция является принципиально неправильной. Путин должен знать, если не будет придерживаться определенных процедур и предложений, может наступить момент, когда мир не согласится, чтобы война закончилась,

– пояснил политик.

Сейчас у мировых лидеров нет позиции, что война может продолжаться до момента полного освобождения украинских территорий, чтобы Путину было что терять. До сих пор ему предлагают выбор.

У Трампа есть механизм давления на Кремль, но нет политической воли. Президент США боится распада России. Например, исключение России из состава ООН могло бы стать весомым аргументом против Путина, считает Кульпа.