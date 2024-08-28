Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что с Россией всегда нужно говорить с позиции силы. Он отметил, что только с сильными аргументами Украина может улучшить свои переговорные возможности.

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Сильные позиции Украины

Алексей Буряченко отметил, что Курская операция на поле боя и Саммит мира на дипломатическом уровне – это сильные позиции Украины.

Раньше мне не хватало какого-то военного компонента, который бы показывал, что мы держим динамику и инициативу. Однако после реализации чрезвычайно успешной Курской операции у нас появились возможности как на поле боя, так и в дипломатической области,

– сказал он.

По мнению политолога, Украине сейчас необходимо делать сильные и неожиданные действия, чтобы приблизить прекращение боевых действий. Вероятно, это обусловит то, что Владимиру Путину придется уступить в своих планах и согласиться на реалистичные мирные переговоры.

"Наша власть идет по такому алгоритму, ведь после первого Саммита мира состоялась Курская операция. Это усиливает наши позиции и ослабляет российские", – отметил он.

Хочет ли Путин мира

Буряченко отметил, что Путин, однозначно, хочет мира, ведь Россия проиграла не только в Украине, но и по всему миру.

Единственный для него выход – это мирные переговоры. В России готовы уступать своими интересами,

– высказался политолог.