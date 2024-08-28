Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що із Росією завжди потрібно говорити з позиції сили. Він зазначив, що лише із сильними аргументами Україна може покращити свої перемовні можливості.

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Сильні позиції України

Олексій Буряченко зазначив, що Курська операція на полі бою та Саміт миру на дипломатичному рівні – це сильні позиції України.

Раніше мені не вистачало якогось військового компоненту, який би показував, що ми тримаємо динаміку та ініціативу. Однак після реалізації надзвичайно успішної Курської операції у нас з'явилися можливості як на полі бою, так і у дипломатичній царині,

– сказав він.

На думку політолога, Україні зараз необхідно робити сильні та неочікувані дії, щоб наблизити припинення бойових дій. Ймовірно, це зумовить те, що Владіміру Путіну доведеться поступитись у своїх планах та погодитись на реалістичні мирні перемовини.

"Наша влада йде за таким алгоритмом, адже після першого Саміту миру відбулася Курська операція. Це посилює наші позиції та послаблює російські", – зауважив він.

Чи хоче Путін миру

Буряченко зазначив, що Путін, однозначно, хоче миру, адже Росія програла не лише в Україні, але й по всьому світу.

Єдиний для нього вихід – це мирні перемовини. У Росії готові поступатися своїми інтересами,

– висловився політолог.