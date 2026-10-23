Не один лидер, а группа: СМИ выяснили, кто будет представлять Европу на переговорах с Россией

В Европе начался отбор потенциальных участников предстоящих дипломатических переговоров с Россией о прекращении войны в Украине. В настоящее время рассматриваются пять кандидатов из числа лидеров европейских стран.

Как сообщает издание The Telegraph, к потенциальным кандидатам уже обратились с соответствующим предложением.

Кто от имени Европы будет вести переговоры с Россией?

Для участия в предстоящих переговорах с Россией рассматриваются премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.

По словам источника, Европа осознала, что должна прийти к согласию как относительно необходимости таких переговоров, так и относительно условий и подхода к ним.

Групповой формат вместо одного лидера

В последние недели Европу все чаще призывают создать собственную команду для переговоров с Россией. Это происходит на фоне усиления давления Вашингтона на Украину, чтобы заставить ее пойти на уступки.

Предыдущие попытки выбрать одного представителя от всей Европы провалились.

Дипломаты считают, что лучше назначить нескольких руководителей. Это поможет избежать споров между странами и блокирования отдельных кандидатур.

Сильным кандидатом на роль переговорщика считают президента Финляндии Александра Стубба. Он поддерживает прочные связи с Трампом, а его страна имеет около 1300 километров общей границы с Россией и значительный опыт противостояния российской угрозе.

Выгодной кандидатурой называют и президента Чехии Петра Павела. Прежде всего – благодаря его прошлому в качестве командующего НАТО с опытом военных переговоров с россиянами.