По его словам, сначала дипломатия должна была бы попытаться закончить войну, о которой было известно заранее, передает 24 Канал.

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Байден знал о войне, но не попытался ее остановить дипломатически

Новоизбранный президент США Дональд Трамп ищет способы пообщаться с главой Кремля и говорит о мирных переговорах Украины и России. На этом в свое время не акцентировал свои усилия Байден.

"Байден и Путин 3,5 года не говорили друг с другом. Мы думаем, что это недопустимо", – сказал американский дипломат.

По его словам, это мнение многих американцев. Среди них сейчас есть большое разочарование, что США тратят сотни миллиардов долларов, а "руководители (Байден и Путин – 24 Канал) не общаются друг с другом, чтобы решить эти проблемы".

Есть большое разочарование среди американцев, что мы много говорили последние несколько лет просто о том, что надо больше средств дать Украине на военные нужды... Должен быть разговор. Разговор – это тактика. Нельзя решить проблему мирным путем, если нет разговора,

– подчеркнул он.

Дипломат считает, что Госдеп всегда "был как-то на обочине, он не общался".

Байден месяцами рассказывал миру об американских разведданных, что в Украине начнется война, но не пытался ее избежать.

"Мне кажется, что на стратегическом уровне то, что видит США, – это желание просто запрыгнуть в войну без того, чтобы сначала дипломаты попытались решить и избежать этой войны", – сказал американский дипломат.

Он считает, что не попытаться остановить войну, вероятность которой уже подтверждено, аморально.