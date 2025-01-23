За його словами, спочатку дипломатія мала б спробувати закінчити війну, про яку було відомо завчасно, передає 24 Канал.

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Байден знав про війну, але не спробував її зупинити дипломатично

Новообраний президент США Дональд Трамп шукає способи поспілкуватися з очільником Кремля та говорить про мирні переговори України та Росії. На цьому свого часу не акцентував свої зусилля Байден.

"Байден і Путін 3,5 роки не говорили один з одним. Ми думаємо, що це недопустимо", – сказав американський дипломат.

За його словами, це думка багатьох американців. Серед них зараз є велике розчарування, що США тратять сотні мільярдів доларів, а "керівники (Байден і Путін – 24 Канал) не спілкуються один з одним, щоб розв'язати ці проблеми".

Є велике розчарування серед американців, що ми багато говорили останні декілька років просто про те, що треба більше коштів дати Україні на військові потреби… Має бути розмова. Розмова – це тактика. Не можна вирішити проблему мирним шляхом, якщо немає розмови,

– наголосив він.

Дипломат вважає, що Держдеп завжди "був якось на обочині, він не спілкувався".

Байден місяцями розповідав світу про американські розвідані, що в Україні розпочнеться війна, але не намагався її уникнути.

"Мені здається, що на стратегічному рівні те, що бачить США, – це бажання просто застрибнути у війну без того, щоб спочатку дипломати спробували вирішити і уникнути цієї війни", – сказав американський дипломат.

Він вважає, що не спробувати зупинити війну, ймовірність якої уже підтверджено, аморально.