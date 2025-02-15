Об этом 24 Каналу рассказал министр обороны Швеции Пол Йонсон. По его словам, никто не хочет мира больше за украинский народ, который борется против ужасной агрессии России. И лучшее, что могут сделать союзники – максимально поддерживать Украину, чтобы наше государство имело сильную позицию на переговорах.

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Как заставить Россию к миру

Как отметил Йонсон, российский диктатор Владимир Путин не достиг своих стратегических целей на войне. Он хотел захватить всю Украину, но пока контролирует лишь около 18% нашей территории.

Санкции против России продолжают действовать и постепенно давят на страну-агрессора. Также Швеция и другие страны взяли на себя долгосрочные обязательства поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Я напомню, что полгода назад украинские войска зашли на территорию России. За это время Россия не смогла вернуть себе эту территорию. Это демонстрирует, что можно сделать, когда Украина действует с позиции силы,

– отметил Йонсон.

Важно и в дальнейшем усиливать давление на Россию. Это могут дополнительные санкции. К примеру, Швеция усиленно работает, чтобы выявлять корабли теневого флота страны-агрессора.

Лучший способ сдерживать агрессию России – это продолжать поддерживать Украину. Считаю, что европейцы могут сделать больше. Каждый может дать свой вклад в соответствии с размером вооруженных сил и экономики,

– подчеркнул Йонсон.

Добавим, президент Владимир Зеленский отметил, что Путин не хочет закончить войну. Ему нужна сделка о прекращении огня, которая ослабила бы давление на Россию и помогла бы оккупантам перегруппироваться. Поэтому нашему государству важны гарантии безопасности, чтобы Россия повторно не напала бы на Украину.