США призвали прекратить удары по гражданским объектам и возобновить переговоры

В ходе заседания Рады Безопасности ООН заместитель постоянного представителя США Дэн Негреа обратился к Украине и России с призывом прекратить обстрелы гражданской инфраструктуры. Американский дипломат подчеркнул необходимость немедленного возобновления диалога между сторонами для прекращения боевых действий.

Об этом сообщает корреспондент "Укринформа" в Нью-Йорке, где состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвященное Дню независимости Украины.

Что призывают делать США?

Как стало известно в ходе заседания, заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа в своем выступлении подчеркнул, что Вашингтон поддерживает инициативу президента Дональда Трампа о немедленном прекращении огня. По его мнению, стороны должны вступить в добросовестный переговорный процесс для окончательного завершения военного конфликта. Дипломат отметил, что каждая новая атака приводит к росту числа жертв среди населения.

Представитель США отдельно отметил важность безопасности на море и защиты гражданской инфраструктуры от обстрелов.

Мы призываем обе стороны прекратить любые удары, которые наносят ущерб гражданским судам или создают угрозу их повреждения. Бессмысленно продолжать проливать кровь невинных гражданских лиц, когда военного решения этой войны не существует,

– заявил Дэн Негреа.

Он призвал Киев и Москву вернуться за стол переговоров и заверил, что Соединенные Штаты готовы играть любую конструктивную роль для содействия этому процессу. В то же время американский дипломат подчеркнул, что США остаются приверженными будущему Украины как суверенного и процветающего государства. Также в рамках ООН более 50 стран призвали Россию к полному и безусловному прекращению огня.

Напомним, поездку специальных представителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Украину несколько отложили, однако не отменили. По данным журналиста "Радио Свобода" Алекса Рауфоглу, причиной переноса стало усиление ракетных и дронных атак России по Киеву на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что американские представители могут приехать в столицу во время празднования Дня Независимости Украины. В то же время ракетная угроза не помешала другим западным политикам посетить Украину – 24 августа в Киев прибыли мировые лидеры из разных стран, которые выразили поддержку Украине в борьбе против России.