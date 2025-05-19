Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Саакян, отметив, что один из результатов переговоров в том, что Украине удалось в очередной раз продемонстрировать свою конструктивность. Однако сейчас наша страна снова оказалась в ситуации, которая была во время затяжного "Минского процесса".

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Теперь мы в одной лодке с европейцами

Саакян отметил, что тогда Украина была вынуждена объяснять свою конструктивность и то, что не дает поводов обвинять ее в срыве мирных процессов. В то время как Россия позволяла себе все что угодно. Тогда же европейские партнеры Украины наблюдали за этим, продолжая параллельно поддерживать всесторонние отношения с Россией.

Теперь ирония заключается в том, что, по его словам, Украина по одну сторону с Европой, а на месте европейцев оказались Соединенные Штаты. Сейчас Европа убеждает, что Россия – агрессор и хочет продолжения войны, а Украина с европейскими партнерами выступает за ее завершение.

Параллельно Дональд Трамп хочет договариваться с Россией, торговать с ней, дружить, восстанавливать Совет "Россия – НАТО".

Теперь мы в одной лодке с европейцами, в частности с теми, кто раньше смотрел на Украину теми же глазами, как сейчас Трамп смотрит на Европу. Поэтому у нас состояние дежавю,

– подчеркнул политолог.

В то же время Украине удается сжигать пространство для компромиссов и шагов Трампа в угоду Владимиру Путину. Потому что, по его словам, терпение у американских элит – и в парламенте, и внутри Республиканской партии – уменьшается.

Также нужно признать, что Путину удалось достичь тактической победы. Он воспользовался фактором Трампа, чтобы заставить Европу отказаться от собственного ультиматума о введении санкций против России, отсрочив его выполнение,

– отметил Олег Саакян.

Кремль, как заметил он, продемонстрировал слабость Европы, которая была вынуждена играть в конструктивность и быть на месте Украины перед лицом Трампа.

Результатом этого будет усиление санкций против России и помощи Украине. Европе, которая сейчас чувствует себя униженной, необходимо вернуть лицо, после того, как ее лидеров выставили теми, кто разбрасывается ультиматумами, но не выполняет их,

– пояснил политолог.

Поэтому, по его мнению, несмотря на то, что тактически Путин может сейчас "праздновать" определенную победу из-за того, что ему удалось навязать двусторонние переговоры без прекращения огня, но стратегически он проиграл. Потому что Россия сожгла непропорционально большой ресурс со стороны Трампа, который он имел еще для того, чтобы "потянуть за нос".

Также Путин еще больше усилил раздраженность в Европе и готовность противодействовать России.

Напомним, что глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал переговоры с россиянами, которые прошли в Стамбуле 16 мая. По его словам, план Путина представить эту встречу "как продолжение марта 2022 года" потерпел поражение. Также важный результат переговоров – договоренность по обмену в формате "1000 на 1000".

Сибига отметил, что вопрос прекращения огня не был решен в Стамбуле, ведь Россия прислала на переговоры людей, которые не имели достаточные полномочия.