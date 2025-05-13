Глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко рассказал 24 Каналу, что для США встреча в Стамбуле важна для того, чтобы узнать, какова реальная позиция России по урегулированию войны. А также, соглашается ли российская сторона на план, предложенный США.

К теме Только с Путиным я должен договариваться о прекращении огня, – Зеленский

США будут немедленно требовать

Божко отметил, если Россия не поддерживает американское предложение, то Белый дом прибегнет к другим мерам. В частности, введет нефтяные санкции, а также усилит обороноспособности Украины.

Поскольку Россия не может дать прямой ответ о том, что не хочет соглашаться, она вынуждена странным образом "петлять". Однако у США уже заканчивается терпение. И сейчас они, в частности, с помощью Украины, имеют возможность выяснить реальную позицию россиян,

– отметил он.

Созданы условия, когда Зеленский и Путин могут поговорить с глазу на глаз. Путин в Стамбул, вероятно, не собирается прилетать. Однако это, по мнению главы центра политических студий "Доктрина", продемонстрирует, кто действительно не хочет мира.

Если Россия, по его мнению, и пойдет на определенные шаги, то их цель будет в том, чтобы не допустить прямого диалога, в котором США будут немедленно требовать от нее 30-дневного перемирия. Также Кремль будет пытаться отсрочить на максимальный срок введения новых санкций.

Однако у россиянина заканчивается запас возможностей и дальше продолжать "вилять". Если Путин не приедет в Стамбул, это станет негативной историей для России,

– отметил Ярослав Божко.

США, по его мнению, устают ждать и требуют конкретного быстрого вердикта, как дальше действовать в этой ситуации. Если Москва продемонстрирует недоговороспособность, тогда Вашингтон может сделать соответствующие выводы и изменить свою политику в отношении россиян. Поэтому для Кремля поле для маневра значительно сужено, если он не хочет настоящего мира.

Отметим, что Дональд Трамп сообщил, что на переговорах в Стамбуле будет присутствовать государственный секретарь США и исполняющий обязанности советника по нацбезопасности Марко Рубио. Сам президент Соединенных Штатов в Турцию не поедет. Однако он считает, что эти переговоры "очень важны и могут привести к хорошим результатам".

От России в Стамбул прибудет глава МИД Сергей Лавров. В российском ведомстве объяснили, что на переговорах будут затронуты вопросы "устойчивого урегулирования" и "признания реалий на земле".