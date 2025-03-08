Россия к такому не готова: как Украине "переманить" Трампа на свою сторону в переговорах

В Саудовской Аравии 11 марта планируют встретиться американская и украинская стороны. Украина воспринимает подобные встречи с США как попытку договориться и решить ряд проблем. Россия же наоборот как возможность обмануть Трампа, чтобы получить Украину в качестве приза.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, напомнив, что все, что сейчас Кремль обещает США, в частности совместные проекты в Арктике, в свое время она обещала Китаю.

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В каком направлении должна действовать Украина?

Сейчас Путин хочет сделать все от него зависящее, чтобы сделать виноватой в срыве мирных переговоров Украину. Сегодня украинской стороне, по словам Леонова, надо обыграть ситуацию и сделать так, чтобы показать, что на самом деле виноватой будет Россия. Первый шаг для этого уже был сделан, когда состоялся саммит европейских лидеров в Лондоне.

Сначала президент Франции Макрон выступил с инициативой прекратить в течение месяца обстрелы. После этого президент Украины Зеленский фактически повторил это и предложил воплотить сценарий "тишины в небе и море".

Как отметил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента", американский президент заинтересован в скорости развития событий. Если в ближайшее время удастся прекратить обстрелы хотя бы на месяц, тогда у Трампа будет возможность объявить, что он достиг определенного прорыва.

"Для России такой сценарий неприятен, потому что она стремится дальше давить на Украину и воевать. Тем более, что в России убеждены, что сейчас Трамп чуть ли не на ее стороне, что ей удастся дожать Украину, а Европа ничего не сможет сделать. С этой точки зрения даже для российского общества это будет измена и позор (прекратить огонь – 24 Канал)", – озвучил Леонов.

Украине сейчас, как отметил Леонов, нужно идти по этому направлению, заявляя о своей готовности хоть завтра начать разговоры о прекращении обстрелов. А для того, чтобы контролировать это, надо перейти к техническим деталям. Среди таких – присутствие на линии боестолкновения миротворцев из ряда стран.

Я убежден, что Россия к такому не готова,

– озвучил Леонов.

Китай выразил поддержку ЕС и Украине

В своем выступлении перед Конгрессом Трамп, который анонсировал, что будет говорить важное об Украине, в итоге ничего не сказал о так называемом мирном плане. У него, по убеждению Леонова, его просто нет.

Сегодня, как отметил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента", важно, что Украина начинает формировать свое видение и говорить о более реальных вещах, которые можно начинать реализовывать уже завтра. Европа на предыдущем саммите четко отметила, что не будет ничего об Украине без Украины и ничего о безопасности Европы без Европы.

"Интересно, что Китай поддержал позицию Европы и по факту Украины. Это сигнал России. Это очень важно, потому что получается, что прекратить огонь можно очень быстро и на это может повлиять Трамп, а междусобойчик между США и Россией на переговорах не пройдет. Ведь будет с одной стороны Украина и Европа, возможно, захочет примкнуть Китай", – озвучил Леонов.

Мирные переговоры, с его слов, это будет разговор о глобальных вещах, поэтому их вести можно длительный период, а Трамп спешит завершить войну. Именно поэтому сейчас возникает возможность столкнуть Россию с Соединенными Штатами относительно "искреннего желания" России закончить боевые действия. В Белом доме должны увидеть и осознать, что Россия не хочет этого.