Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время выступления на Совете министров ОБСЕ, сообщает 24 Канал.

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Украина не согласится на "Ялту-2" и "Минск-3"

"Никакой "Ялты-2" или "Минска-3" не будет", – подчеркнул министр иностранных дел.

Андрей Сибига констатировал, наше государство хочет получить настоящий мир, уважения к принципам для всех. Подчеркнул, это два подхода к будущему, которые решаются прямо сейчас в Украине.

Мы должны действовать сейчас, чтобы это будущее наступило. Нам нужно ликвидировать серые зоны, потому что Россия превращает их в зоны влияния. Вместо этого нам нужна геополитическая определенность в отношении Украины как части евроатлантического сообщества,

– подчеркнул глава МИД.

Также дипломат отметил, когда россияне говорят, что "хотят мира", только врут. Оккупанты говорят о переговорах только для того, чтобы отвлечь внимание от того, что они на самом деле делают.

Стоит смотреть на действия, а не слова. Ведь Россия на самом деле продолжает расширять войну.