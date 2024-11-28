Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на CNN. По данным источников, администрация Трампа может предложить временное замораживание конфликта.

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Будущий советник Трампа работает над планом для Украины

Это предусматривает прекращение огня и проведение переговоров между сторонами. В то же время США ожидают, что большую часть финансовой поддержки Украины возьмут на себя европейские страны и НАТО.

Волц рассматривает идеи, которые предложил генерал Кит Келлог, недавно назначенный спецпредставителем по вопросам России и Украины. Среди них:

Зависимость военной помощи от участия Украины в мирных переговорах с Россией.

Отложение перспективы вступления Украины в НАТО на неопределенный срок.

Кроме этого, в команде обсуждают идею бывшего посла США в Германии Ричарда Гренелла, который предлагает создание в Украине "автономных регионов". Детали этого плана пока не раскрывают.

Еще один сценарий, который рассматривают в команде Трампа, предусматривает, что России может быть разрешено сохранить контроль над оккупированными территориями в обмен на вступление Украины в НАТО.

Однако источники CNN отмечают, что большинство советников считают это маловероятным в ближайшей перспективе.

К слову, 27 ноября Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Келлога на должность спецпосланника по вопросам России и Украины. При предыдущей администрации Трампа эту роль выполнял Курт Волкер.