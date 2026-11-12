Лавров ответил, кто может повлиять на позицию Путина после переговоров в Абу-Даби

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление Лаврова.

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Кремль ждет отчетов делегаций и посланников Трампа

По словам главы российского МИД, Москва определит дальнейшую переговорную позицию после того, как Путин получит информацию от участников встреч и американской стороны.

Лавров также положительно оценил работу украинской делегации, которая, по его словам, была настроена на предметное обсуждение. В то же время он заявил, что Владимир Зеленский якобы "играет в свои игры".

Кроме того, глава российского МИД поддержал трехсторонний формат переговоров с участием Украины, США и России, назвав его наиболее оправданным в нынешних условиях.

По словам главы российского министерства, дальнейшие шаги Москвы будут зависеть как от информации, поступающей от собственной переговорной группы, так и от результатов прямых контактов с американской стороной.

Посмотрим, что расскажет Мединский со своей делегацией по возвращении... Я исхожу из того, что действительно объявлено о поездке американских переговорщиков в Москву, чтобы провести брифинг для президента Путина. И исходя из того, что он услышит от американцев, он будет определять наши дальнейшие позиции– заявил Лавров.

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Несмотря на переговоры, Лавров заверил, что Москва не будет отступать от ранее намеченного курса. По его словам, Россия и впредь будет стремиться достичь целей так называемой "специальной военной операции", которые Путин сформулировал в июне 2024 года.

Он подчеркнул, что эти цели якобы остаются неизменными с момента их объявления.

Напомним, специальные представители Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер после встреч отправились в Москву, чтобы проинформировать Путина о результатах переговоров. Встреча запланирована на первую половину дня 12 ноября. После этого американские представители должны встретиться с Владимиром Зеленским в Дублине.