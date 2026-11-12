Лавров відповів, хто може вплинути на позицію Путіна після переговорів в Абу-Дабі

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву Лаврова.

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Кремль чекає звітів делегацій та посланців Трампа

За словами очільника російського МЗС, Москва визначатиме подальшу переговорну позицію після того, як Путін отримає інформацію від учасників зустрічей та американської сторони.

Лавров також позитивно оцінив роботу української делегації, яка, за його словами, була налаштована на предметне обговорення. Водночас він заявив, що Володимир Зеленський нібито "грає у власні ігри".

Крім того, глава російського МЗС підтримав тристоронній формат переговорів за участю України, США та Росії, назвавши його найбільш виправданим за нинішніх умов.

За словами глави російського міністерства, наступні кроки Москви залежатимуть як від інформації від власної переговорної групи, так і від результатів прямих контактів з американською стороною.

Подивимося, що розповість Мединський зі своєю делегацією після повернення... Я виходжу з того, що справді оголошено про поїздку американських переговорників до Москви, щоб провести брифінг для президента Путіна. І на підставі того, що він почує від американців, визначатиме наші подальші позиції– заявив Лавров.

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Попри переговори, Лавров запевнив, що Москва не відступатиме від раніше визначеного курсу. За його словами, Росія й надалі прагнутиме досягти цілей так званої "спеціальної військової операції", які Путін сформулював у червні 2024 року.

Він наголосив, що ці цілі нібито залишаються незмінними від моменту їхнього оголошення.

Нагадаємо, спеціальні представники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер після зустрічей вирушили до Москви, щоб поінформувати Путіна про результати переговорів. Зустріч запланована на першу половину дня 12 листопада. Після цього американські представники мають зустрітися з Володимиром Зеленським у Дубліні.