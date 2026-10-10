Многосторонняя встреча по путям деэскалации и завершению войны завершилась раньше запланированного времени. Вместо двух дней консультаций участники ограничились более кратким форматом общения.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Что известно об исходе переговоров?

По информации СМИ, переговоры представителей США, Украины, европейских стран и НАТО во Флориде не матимуть продолжения.

Второго дня не будет. Переговоры в Майами завершились раньше, чем планировалось,

– отмечает Алекс Рауфоглу, корреспондент издания.

Что обсуждали союзники?

Несмотря на внезапное завершение, спецпредставитель президента США Стив Виткофф назвал дискуссии конструктивными. По его словам, стороны успели обсудить подготовку к зиме, в частности энергетическую устойчивость и экспорт зерна, а также долгосрочные гарантии безопасности для Украины. Виткофф добавил, что этот обмен мнениями позволил определить направления для будущих контактов Соединенных Штатов с Россией.

Украинскую делегацию на этих консультациях представляли руководитель ОП Кирилл Буданов, глава СЗР Рустем Умеров, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица. С американской стороны, помимо Виткоффа, присутствовал Джаред Кушнер.

Нафтова угода та критика Зеленського

Дипломатическое мероприятие проходило на фоне громких политических заявлений. Накануне Дональд Трамп объявил о договоренности с Владимиром Путиным о отмене санкций в отношении российского дизельного топлива. Президент Владимир Зеленский резко раскритиковал этот шаг, назвав его подарком Путину на день рождения, который обеспечит агрессора миллиардами на продолжение боевых действий.

Зеленский также заявил, что украинскую делегацию в США используют в качестве ширмы для прикрытия этих нефтяных договоренностей. В то же время в Кремле отвергли возможность скорого мира. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин в разговоре с Трампом отказался от мирных переговоров и заявил о намерении воевать до достижения всех целей.

Напомним, как как уже сообщалось, сама встреча проходила в закрытом загородном клубе Shell Bay Club, совладельцем которого является Стив Виткофф. Ранее в МИД Украины отмечали, что Киев прорабатывает пять различных форматов частичного или полного перемирия, среди которых – блок безопасности в Черном море и прекращение ударов по энергетике.