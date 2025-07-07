Украина призывает наложить новые санкции на Россию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Гергия Тихого в X.

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В МИД Украины ответили на заявление Лаврова о мирном договоре

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в мирный договор с Украиной нужно включить демилитаризацию и "денацификацию", а также отзыв исков против России. Он также отметил, что России не нужна пауза в войне, которая якобы может помочь Украине перегруппировать войска и продолжать мобилизацию.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий отметил, что риторика Лаврова доказывает, что Россия отвергает мирные усилия, прибегает к ультиматумам типа 2022 года.

Надлежащая "денацификация" должна начаться с Москвы, учитывая ее отношение к другим этническим группам – азербайджанцев и остальных Южного Кавказа, Центральной Азии, украинцев, крымских татар и других,

– подчеркнул Тихий.

МИД призывает партнеров немедленно ударить по России новыми санкциями, чтобы "вернуть их к реальности".