В МИД напомнили, что более месяца назад заключили энергетическое перемирие. Но оккупанты нарушили его 30 раз. Несколько из этих атак по украинской энергетике произошли за последние сутки.

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Украина, Россия и США будут проводить переговоры и в дальнейшем

Постоянная работа между странами продолжается. Наше государство заинтересовано в мире и мирном процессе как никто, говорят в Министерстве иностранных дел.

Украина продемонстрировала свой конструктив, когда речь идет о взаимодействии с США. И мы рассчитываем на конструктив с российской стороны. Но пока что видим только террор. Мы убеждены, что нужно усиливать давление на Москву для того, чтобы в Москве начали серьезно относиться к миру, а не пренебрегать предложениями и презирать не только Украину, а и США и других международных партнеров, которые призывают к миру,

– подчеркнул Георгий Тихий.

Россия стремится восстановить экономические отношения с США. Например, хочет приобрести самолеты Boeing за "замороженные" миллиарды и снять санкции с "Аэрофлота". Однако в Вашингтоне поставили условие: сперва – прекращение огня.

А западные СМИ пишут о том, что Рубио и Уиткофф полетят в Париж говорить об Украине.