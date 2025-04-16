В МЗС нагадали, що понад місяць тому уклали енергетичне перемир'я. Та окупанти порушили його 30 разів. Кілька з цих атак по українській енергетиці сталися за останню добу.

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Україна, Росія та США проводитимуть переговори і надалі

Постійна робота між країнами триває. Наша держава зацікавлена в мирі та мирному процесі як ніхто, говорять в Міністерстві закордонних справ.

Україна продемонструвала свій конструктив, коли йдеться про взаємодію зі США. І ми розраховуємо на конструктив з російського боку. Але поки що бачимо лише терор. Ми переконані, що потрібно посилювати тиск на Москву для того, щоб в Москві почали серйозно ставитися до миру, а не нехтувати пропозиціями і зневажати не лише Україну, а і США і інших міжнародних партнерів, які закликають до миру,

– підкреслив Георгій Тихий.

Росія прагне відновити економічні відносини зі США. Наприклад, хоче придбати літаки Boeing за "заморожені" мільярди і зняти санкції з "Аерофлоту". Проте у Вашингтоні поставили умову: спершу – припинення вогню.

А західні ЗМІ пишуть про те, що Рубіо та Віткофф полетять у Париж говорити щодо України.