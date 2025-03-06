Об этом 24 Каналу рассказал сержант ВСУ, журналист Павел Казарин, заметив, что Трамп и его окружение действительно хотят выйти на мирные переговоры Украины и России. Но так получается, что "мир через силу" они демонстрируют, нажав на Украину, которая является жертвой войны. И такой мир хуже войны.

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Чего ожидать от Трампа

Как отметил Казарин, Трамп хочет отчитаться перед своими сторонниками, что он смог достичь окончания войны в Украине. Но насколько устойчивым будет этот мир – это уже второстепенный вопрос для него.

Если же Трамп не сможет организовать мирные переговоры, то ему придется найти виновного. Не трудно догадаться, кого именно начнет обвинять президент США.

Ему нужны будут объяснения, кто препятствует его усилиям. Он хочет наладить отношения с Россией. Поэтому, вероятнее всего, он попытается обвинить в недостижении мира неуступчивую Украину,

– отметил Казарин.

За свое время на посту президента Трамп продемонстрировал, что невозможное на самом деле возможно. Поэтому можно ожидать еще больше решений, которые откровенно будут шокировать. Соединенные Штаты уже приостановили военную помощь для Украины.

Можем услышать об инициативах, направленных на отмену санкций против России. За последние 5 недель Трамп доказал, что может быть непредсказуемым. Чего от него ожидать? Примерно всего, что еще 2-3 месяца назад считали невероятным и невыполнимым,

– подчеркнул Казарин.

Добавим, советник председателя ОП Михаил Подоляк прокомментировал решение Трампа приостановить военную помощь. Он предположил, чего ожидать дальше.