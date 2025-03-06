Про це 24 Каналу розповів сержант ЗСУ, журналіст Павло Казарін, зауваживши, що Трамп та його оточення дійсно хочуть вийти на мирні переговори України та Росії. Але так виходить, що "мир через силу" вони демонструють, натиснувши на Україну, яка є жертвою війни. І такий мир є гіршим за війну.

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Чого очікувати від Трампа

Як наголосив Казарін, Трамп хоче прозвітувати перед своїми прихильниками, що він зміг досягнути закінчення війни в Україні. Але наскільки сталим буде цей мир – це вже другорядне питання для нього.

Якщо ж Трамп не зможе організувати мирні переговори, то йому доведеться знайти винного. Не важко здогадатися, кого саме почне звинувачувати президент США.

Йому потрібні будуть пояснення, хто перешкоджає його зусиллям. Він хоче налагодити відносини з Росією. Тому, найімовірніше, він спробує звинуватити у недосягнення миру непоступливу Україну,

– зазначив Казарін.

За свій час на посаді президента Трамп продемонстрував, що неможливе насправді є можливим. Тому можна очікувати ще більше рішень, які відверто будуть шокувати. Сполучені Штати вже призупинили військову допомогу для України.

Можемо почути про ініціативи, спрямовані на скасування санкцій проти Росії. За останні 5 тижнів Трамп довів, що може бути непередбачуваним. Чого від нього очікувати? Приблизно всього, що ще 2-3 місяці тому вважали неймовірним та нездійсненним,

– підкреслив Казарін.

Додамо, радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував рішення Трампа призупинити військову допомогу. Він припустив, чого очікувати далі.