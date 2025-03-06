Радник Офісу Президента Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що скасування контрактів щодо військової допомоги Україні немає. Наразі є призупинка частини програм.

До теми Військова допомога для України на паузі: усе, що відомо про рішення Трампа

Хочуть бути максимально обережними

Подоляк зазначив, що такі паузи вже були раніше. Він нагадав, що Україна пережила вісім вкрай тяжких місяців, коли Конгрес США не голосував за виділення допомоги. Європа тоді була не готова компенсувати відсутність американського озброєння, а українське виробництво перебувало на достатньо низькому рівні.

Сьогодні ситуація трошки інша. Суб'єктність Європи поза сумнівом. У них ще будуть консультації щодо того, що вигідно їм продавати чи передавати на глобальному ринку. Американським збройним компаніям також вигідно продавати, тому що вони мають контракти,

– підкреслив Подоляк.

Зверніть увагу! За даними видання Sky News, наказ Трампа щодо припинення військової допомоги Україні набув чинності тоді, коли в нашу країну прямувала велика кількість зброї. Проте літаки з нею негайно розвернули назад. Наказ надійшов приблизно о 18:00 за місцевим часом у понеділок, 3 березня, і всі постачання озброєння Україні, заплановані на цей тиждень, були також зупинені.

Водночас за останні півтора року суттєво зросли інвестиції через держзамовлення в Сполучених Штатах. Виробники збільшували власні потужності, набирали робочу силу, збільшували кількість виготовленої продукції. Вони її мають реалізовувати на глобальному комерційному ринку, інакше американські компанії зазнають збитків.

Враховуючи прагматизм Дональда Трампа, навряд чи вони на це підуть,

– припустив радник глави ОПУ.

Ця ситуація, на його думку, пов'язана виключно з призупинкою певних програм і є елементом інформаційного тиску на Україну. Але все інше – про переговори, про продовження тих чи інших програм, про скасування цієї призупинки, про голосування нових пакетів. Тому що потрібно вести окремі розмови, щоб ці пакети були проголосовані в Конгресі.

Треба без емоцій ставиться до цього. Так само складно було вести переговори щодо мілітарної допомоги і з минулою адміністрацією в Білому домі. Американці хочуть бути максимально обережними щодо провокування ситуації. Зрозуміло, що це так не працює, але вони так вважають,

– наголосив Михайло Подоляк.

Також США хочуть мати відкритими двері для того, щоб побудувати певні комунікації з Росією, щоб змусити її принаймні з ними розмовляти. Тому, як зауважив радник глави ОПУ, США обережно ставляться до усього, що пов'язано з війною.

Зазначимо, що на думку кореспондентки української служби "Голосу Америки" Марії Ульяновської, призупинення військової допомоги Києву пов'язане з тим, що для США Україна "не є їхнім першочерговим інтересом". Проте, на її думку, це тимчасова міра, до якої вдався Трамп, щоб побачити, чи "продемонструють українці прихильність до добросовісних мирних переговорів".