Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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США різко зупиняють порстачання зброї в Україну

Наказ Трампа зупинити всю військову допомогу Україні призвів до того, що навіть літаки в повітрі, навантажені зброєю, що вже летіли до України, довелося негайно розвернути.

За даними Sky News, що посилаються на американського високопосадовця з Міноборони США в інтерв'ю NBC News, наказ набув чинності у той час, коли в Україну прямувала велика кількість зброї.

Наказ надійшов близько 18:00 у понеділок за місцевим часом. Всі поставки зброї Україні, заплановані на цей тиждень, були зупинені.