Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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США резко останавливают поставки оружия в Украину

Приказ Трампа остановить всю военную помощь Украине привел к тому, что даже самолеты в воздухе, нагруженные оружием, что уже летели в Украину, пришлось немедленно развернуть.

По данным Sky News, ссылающихся на американского чиновника из Минобороны, приказ вступил в силу в то время, когда в Украину направлялось большое количество оружия.