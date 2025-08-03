Об этом 24 Каналу рассказал доброволец Владислав Терешин, заметив, что исторически Россия не использовала ни одно перемирие, чтобы реально дойти до длительного мира. Со временем они снова пытались захватить Украину.

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Возможно ли достичь перемирия с Россией?

Как отметил военный, Россия не заинтересована в реальном перемирии. Буквально на 9 мая, когда они объявляли о временном прекращении огня, бои на фронте продолжались.

Я не могу сказать, должны ли сейчас подписывать перемирие или нет. В это же время пехотинец, который уже месяц сидит в блиндаже где-то на Покровском направлении. К нему не может добраться транспорт. Он должен идти 10 километров пешком. Нести на себе кучу всего. Он 30 дней не спал и не ел нормально. Думаю, он бы не отказался от перемирия,

– сказал доброволец.

Сейчас трудно говорить о каком-то перемирии с Россией, ведь непонятно, как именно его достичь. Однако справедливой была мысль командующего Третьего армейского корпуса, что нужно стать в стратегическую оборону и максимально сточить наступательный потенциал врага. И тогда уже перемирие будет реальным.

Иногда говорят, что Россия воюет уже "на последних силах". Но, к сожалению, это звучит буквально уже четвертый год. Однако мобилизация в России работает. И техника у них еще есть.

Добавим, командир подразделения "Кракен" с позывным "Альфа" оценил, возможно ли в ближайшее время замораживание войны в Украине.