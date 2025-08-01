Такое мнение высказал командир подразделения "Кракен" с позывным "Альфа". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для РБК-Украина.

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Какой шанс прекращения войны?

По его мнению, приоритетом сейчас остается сохранение собственных территорий. По словам военного, наши защитники активно работают над этим. В то же время в некоторых аспектах возможно возвращение утраченных территорий.

Кроме вышеупомянутого, командир выразил надежду, что украинские силы смогу вернуть оккупированные земли. Он отметил, что к этому нужно идти, и что сейчас это главная мотивация для выполнения задач в целом.

На сегодняшний день я не вижу каких-то таких прецедентов к замораживанию. Я вижу, что все меняется. Мы сосредоточились на поле боя и на успешных результатах,

– сказал он.

Он также рассказал, что противник сосредоточился на областях, которые Россия уже официально назвала своими, в частности, речь идет о Херсоне и Запорожье. Впрочем, по его словам, несмотря на атаки России не удастся это реализовать.

К слову, напомним, что недавно Владимир Путин в очередной раз повторил свои условия для завершения войны. Для Кремля якобы остаются актуальными сформулированные в июне 2024 года требования к Украине.