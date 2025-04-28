Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, отметив, что Штаты действительно неоднократно угрожали это сделать. Но почему-то они никак таки не выйдут из переговорного процесса. Все может пойти по другому сценарию.

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Чего на самом деле добивается Трамп

Как отметил Лесной, все это похоже на угрозы Путина ударить ядерным оружием по Украине. Первый раз на это действительно пришлось обратить внимание. Потом диктатор неоднократно угрожал ядеркой, но ничего не делал. Теперь на это никто не обращает внимание.

Похожая ситуация происходит с угрозами от Штатов. Если они выйдут из переговорного процесса, то потеряют контроль над ситуацией. И Дональд Трамп хотел бы дожать все, чтобы объявить о собственной победе.

Обратите внимание! Президент Эстонии Алар Карис пообщался с Дональдом Трампом во время похорон Папы Франциска. Президент США в частном разговоре пообещал не выходить из переговорного процесса.

Впрочем, даже если не удастся достичь результата до 100 дней президентства, Трамп может пойти на определенные хитрости. И это сценарий, который может быть неприятным для нашего государства.

Чтобы он не попытался достичь какого-то непродолжительного перемирия, чтобы потом это продать избирателям как свою победу. Тогда он может найти лазейку, чтобы выйти из всего, и перебросить ответственность на Европу. Или же он может попытаться заморозить войну на период своего президентства и подать это как победу,

– сказал Лесной.

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин снова объявил так называемое перемирие до 9 мая. В прошлый раз он делал такое же самое на Пасху, но российские оккупанты все равно атаковали и обстреливали позиции Сил обороны Украины. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Трамп четко дал понять – нужно достичь постоянного прекращения огня.