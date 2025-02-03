Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы государства для Associated Press.

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Когда возможны переговоры с Россией

Владимир Зеленский объяснил, что выходить на дипломатические разговоры с главой Кремля Владимиром Путиным возможно только после создания детального действенного плана с партнерами Украины.

У нас общее желание, чтобы эта война закончилась. Украинцы хотят этого больше, чем кто-либо в мире. Война – у нас и жертвы – у нас. Это наши люди, наша независимость. Все это постоянно под угрозой, под ударами, под ракетными ударами. Больше контактов, больше работать, построить план и потом выходить на контакт с врагом,

– подчеркнул президент.

По словам главы государства, если Украина не получит гарантий безопасности от союзников, любое мирное соглашение с Россией станет лишь началом будущей агрессии страны-террористки. Зеленский также подчеркнул, что именно членство в НАТО является лучшей гарантией безопасности для нашего государства.

К слову, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация запланировала встречи и переговоры с Украиной, Россией и "различными сторонами".

Между тем спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что обе стороны должны будут пойти на уступки. По его словам, Владимир Зеленский "уже дал понять, что смягчит свою позицию по вопросу территорий".