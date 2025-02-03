Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация запланировала встречи и переговоры с Украиной, Россией и "разными сторонами". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Запланированные переговоры

Дональд Трамп не привел никаких деталей относительно этих встреч. Также он не уточнял, о ком говорится под "разными сторонами".

Мы имеем дело с Украиной и Россией, у нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию,

– сказал он.

Действующий президент США известен своими громкими заявлениями об окончании войны за 24 часа с момента его вступления в должность. Однако очень быстро они превратились в заявления об окончании войны за несколько месяцев.

В то же время в Украине надеются, что Трамп заставит Россию к переговорам с позиции силы. Президент нашего государства неоднократно подчеркивал, что Украине нужны выгодные позиции на фронте, чтобы иметь устойчивое положение за столом переговоров.