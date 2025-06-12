Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью президента Украины для Bild.

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Зачем Путин имитирует переговоры с Украиной

Президент Украины отметил, что России важно показать Трампу, что "между Украиной и Россией есть дипломатический мост" и гарант объяснил, зачем.

Чтобы против России не вводили санкций пока продолжаются переговоры. Потому что Путин всегда может сказать: "Мы разговариваем друг с другом! Если будут введены санкции, переговоров больше не будет",

– объяснил Зеленский.

Кроме этого, он добавил, что оккупанты преследовали и другую цель. Страна-агрессор хотела "диалога без европейцев и без американцев", чтобы изолировать Украину.

"Длительная война без поддержки партнеров (Украины – 24 Канал) – это был бы идеальный вариант для Путина. Он не выдержит длительной войны с партнерами и санкциями", – подчеркнул лидер.

Зеленский отметил, что лидер США видит, что российская сторона "не совсем открыта и честна относительно войны". По мнению украинского президента, Россия "просто врет Трампу".

Также Зеленский сказал, что принимает тот факт, что Трамп неоднократно критиковал как Путина, так и его самого и объяснил, что отнесется к этому нормально, если это приблизит Украину к окончанию войны.

"По моему мнению, Путин не понимает ничего, кроме силы. И у Америки есть эта сила. И я очень надеюсь, что Америка это видит и понимает", – подчеркнул украинский лидер.

Президент Зеленский также высказался по вопросам санкций. По его мнению, главной ошибкой ограничений является то, что их реализовали слишком медленно. Это, свою очередь, дало Путину шанс адаптироваться. В частности, речь идет и об экономике, и особенно о военной промышленности.

"Путин чувствует, что его экономика сейчас страдает. Но он хочет выиграть больше времени, прежде чем будут введены жесткие санкции, потому что он сможет продержаться еще некоторое время", – отметил Зеленский, подчеркнув, что санкции должны быть реализованы сейчас.

Добавим, что президент также отметил, что чем больше будет поддержка Украины, тем меньше украинцев погибнет.

"Люди – это не дрова, которые мы бросаем в огонь. Мы не относимся к своим людям так, как это делают россияне", – подчеркнул Зеленский.