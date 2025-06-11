Такое мнение 24 Каналу высказал бывший командующий британских войск в Афганистане и правозащитник Ричард Кэмп, отметив, что Украине важно развивать свои мощности. Все для того, чтобы иметь возможность ударить по России, в частности нанести ей серьезный ущерб, уничтожить ресурсы и посеять панику.

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"Например, как это произошло во время атаки на стратегическую авиацию России. Если таких операций станет больше и российское общество почувствует, что война происходит не где-то в Украине, а возвращается к ним домой, то это станет серьезным вызовом для Путина", – сказал он.

Как заставить Путина к миру

Ричард Кемп заметил, чем больше Украина будет наносить вред россиянам, тем болезненнее станет война для Кремля.

Это то, что может заставить Путина к компромиссу,

– сказал он.

Также важны действия Запада в отношении России. Важную роль в этом играют Соединенные Штаты Америки.

По мнению бывшего командующего британских войск, их задача – нанести России максимальный вред. Сделать это можно двумя путями.

Первое – обеспечить Украину всеми необходимыми боеприпасами и вооружением. В частности разрешить использование этих средств по территории России.

Если Путин увидит, что США и Запад настроены на долгосрочную и решительную поддержку Украины, то это будет крайне болезненным для него,

– подчеркнул Ричард Кемп.

Второе – экономическое давление, ведь санкции и другие ограничения, которые были введены с начала войны, довольно сдержанными. Правозащитник отметил, что их необходимо реализовать на полную мощность.

Конечно, все эти меры нанесут определенный вред и западным государствам, но на этом этапе они должны собраться и понять, что экономические потери будут, но они будут значительно больше для России,

– высказался Кемп.

Он добавил, что именно это может сдержать Путина, ведь российская экономика сейчас очень слабая. Ее нужно ослабить еще больше.

Отметим, Еврокомиссия представила Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России, сосредоточенный на энергетическом секторе, нефтяных ограничениях и финансах. Среди основных предложений – запрет транзакций по "Северному потоку-1 и 2", снижение ценового потолка на российскую нефть, ограничения для теневого флота и новые экспортные запреты. Также санкции должны охватить финансовые структуры, в частности операции в обход ограничений и поддержку военно-промышленного комплекса России.