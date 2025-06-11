Таку думку 24 Каналу висловив колишній командувач британських військ в Афганістані та правозахисник Річард Кемп, зазначивши, що Україні важливо розвивати свої потужності. Все задля того, щоб мати змогу вдарити по Росії, зокрема завдати їй серйозної шкоди, знищити ресурси та посіяти паніку.

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"Наприклад, як це сталося під час атаки на стратегічну авіацію Росії. Якщо таких операцій стане більше і російське суспільство відчує, що війна відбувається не десь в Україні, а повертається до них додому, то це стане серйозним викликом для Путіна", – сказав він.

Як змусити Путіна до миру

Річард Кемп зауважив, чим більше Україна завдаватиме шкоди росіянам, тим болючішою стане війна для Кремля.

Це те, що може змусити Путіна до компромісу,

– сказав він.

Також важливими є дії Заходу щодо Росії. Важливу роль у цьому відіграють Сполучені Штати Америки.

На думку колишнього командувача британських військ, їхнє завдання – завдати Росії максимальної шкоди. Зробити це можна двома шляхами.

Перше – забезпечити Україну всіма необхідними боєприпасами та озброєнням. Зокрема дозволити використання цих засобів по території Росії.

Якщо Путін побачить, що США та Захід налаштовані на довгострокову та рішучу підтримку України, то це буде вкрай болісним для нього,

– підкреслив Річард Кемп.

Друге – економічний тиск, адже санкції та інші обмеження, які були запроваджені від початку війни, є доволі стриманими. Правозахисник зауважив, що їх необхідно реалізувати на повну потужність.

Звісно, усі ці заходи завдадуть певної шкоди й західним державам, але на цьому етапі вони мають зібратися та зрозуміти, що економічні втрати будуть, але вони будуть значно більшими для Росії,

– висловився Кемп.

Він додав, що саме це може стримати Путіна, адже російська економіка зараз дуже слабка. Її потрібно послабити ще більше.

Зазначимо, Єврокомісія презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії, зосереджений на енергетичному секторі, нафтових обмеженнях і фінансах. Серед основних пропозицій – заборона транзакцій щодо "Північного потоку-1 і 2", зниження цінової стелі на російську нафту, обмеження для тіньового флоту та нові експортні заборони. Також санкції мають охопити фінансові структури, зокрема операції в обхід обмежень і підтримку військово-промислового комплексу Росії.