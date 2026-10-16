"В ближайшие дни": Зеленский анонсировал переговоры между делегациями Украины и США

Украина и Соединенные Штаты Америки проведут встречу переговорных групп уже в ближайшее время. Стороны находятся в постоянном контакте и согласовывают будущий формат переговоров.

Заявление президента прозвучало во время общения с журналистами после встречи с европейскими лидерами на саммите ЕС в Брюсселе.

Что известно о встрече американской и украинской делегаций?

Во время пресс-конференции журналисты спросили, как именно планируется налаживать отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Что касается налаживания отношений. Ну, мы ведем переговоры с американской переговорной группой. Я знаю, что наша команда находится с ними в постоянном контакте. Думаю, в ближайшие дни договорятся о встрече на том или ином уровне,

– сказал президент.

По словам главы государства, взаимодействие между представителями обеих стран не прекращается и происходит в регулярном рабочем режиме.

Напомним, 9 октября в Майами состоялись закрытые консультации с участием представителей США, Украины, ЕС и НАТО по вопросам путей завершения войны России против Украины, снижения напряженности на фронте и защиты критически важной инфраструктуры в преддверии зимы.

Специальный посланник президента США Стив Виткофф назвал переговоры конструктивными, сообщил, что стороны обсудили энергетическую устойчивость, экспорт зерна, гарантии безопасности и долгосрочные договоренности по предотвращению будущих конфликтов. В то же время о конкретных договоренностях не сообщалось.

К переговорам присоединились представители украинских властей, американской администрации и европейские советники по национальной безопасности. Несмотря на первоначальные планы провести двухдневную встречу, второй день консультаций был отменен.