"Это нежелание": Зеленский ответил Рубио о "тупике" в переговорах

Президент Украины прокомментировал заявления госсекретаря США о мирных переговорах. Зеленский пояснил, что, по его мнению, может заставить Кремль изменить позицию и приблизить окончание войны.

Глава государства рассказал об этом подробнее, отвечая на вопросы журналистов во время посещения места удара по дому в Прилуках.

Что ответил президент американскому чиновнику?

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления госсекретаря США Марко Рубио о якобы тупике в дипломатических переговорах по прекращению войны. Глава государства подчеркнул, что ситуация заключается не в дипломатическом тупике, а в отсутствии реального желания у партнеров жестко давить на Россию.

Владимир Зеленский подчеркнул, что для быстрого перелома ситуации Западу достаточно принять несколько решительных мер против российской экономики и военно-промышленного комплекса.

Глава государства обратил внимание на то, что союзники уже демонстрировали подобную решимость во время событий на Ближнем Востоке. По его мнению, помощь Украине в защите и доминировании в воздушном пространстве не требует от стран-партнеров чрезмерных усилий.

Зеленский подчеркнул, что помощь Украине в защите неба не создает для партнеров значительных затрат, и призвал их усилить поддержку, чтобы Украина могла доминировать в воздушном пространстве.

По его мнению, жесткие санкции и лишение России доступа к технологиям могут заставить Кремль сесть за стол переговоров уже в течение нескольких месяцев. В то же время президент отметил, что затягивание с такими решениями дает России время на поиск альтернативных технологий, в частности с помощью Китая.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на данный момент перспектив для дипломатического урегулирования войны России против Украины не видно. По его словам, переговоры остаются в тупике из-за требования Москвы получить полный контроль над Донбассом, которое Киев отвергает.