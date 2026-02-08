"Все стороны осознают": удалось ли Украине и России найти компромисс по ЗАЭС

В Абу-Даби 4 –5 февраля прошли трехсторонние переговоры делегаций Украины, России и США. В ходе встреч сторонам не удалось решить территориальный вопрос и вопрос Запорожской АЭС.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Читайте также Трамп не проигрывает публично: политолог спрогнозировал, что будет с мирными переговорами летом

Какие вопросы остаются нерешенными?

Владимир Зеленский объяснил, что стороны до сих пор не нашли общего понимания по ЗАЭС.

Все стороны осознают, что вопрос станции должен решаться вместе с вопросами восстановления плотины, использования воды и в целом экосистемы этой территории,

– добавил глава государства.

Аналогичная ситуация наблюдается и с территориальным вопросом, в частности по Донецкой области.

Зеленский заявил, что Украина в очередной раз подтвердила свою позицию по Донбассу: модель прекращения огня по принципу "стоим, где стоим" президент назвал сейчас наиболее справедливой и надежной.

Хочу напомнить: в целом от идеи свободной экономической зоны ни Украина, ни Россия никогда не были в восторге. Россия хочет нашего выхода из Донецкой области, а мы говорили, что наиболее надежная позиция – "стоим, где стоим",

– объяснил он.

Сейчас американская сторона предлагает компромиссный, по ее мнению, вариант, и делегации обсуждали этот вопрос.

Россия хочет присоединить ЗАЭС к своей сети