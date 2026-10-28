Зеленский ответил, будут ли европейцы присутствовать на мирных переговорах в Абу-Даби

В то же время, как стало известно в ходе пресс-конференции Зеленского с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Гааге 28 октября, Украина не будет отказываться от трехсторонней встречи на уровне команд с США и Россией, даже если американская сторона будет настаивать на формате без участия Европы.

Реклама Adv

популярные видео

Что известно об участии Европы в переговорах

Зеленский отметил, что Россия всегда не очень поддерживала присутствие Европы и требовала только участия США.

А вот США сейчас уже поддерживают идею с привлечением Европы.

"Я думаю, что наши коллеги из Соединенных Штатов все поняли, что поддержка Европы означает поддержку Европы, поддержку для всех", – добавил Зеленский.

В то же время он призвал Европу к четкости в вопросе выбора представителей.

С европейской стороны, я думаю, нам нужно больше ясности в отношении того, кто будет представлять Европу, и это также важно– одновременно подчеркнул Владимир Зеленский.

Реклама

Он отметил, что непосредственное участие европейской стороны является принципиальным шагом для переговорного процесса по прекращению войны.

"Мы поработаем над списком тех, кто будет представлять Европу", – добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что вопрос действенных гарантий безопасности для Украины невозможно обсуждать без участия европейских партнеров. Хотя концептуальные рамки могут обсуждаться при посредничестве США, фиксация конкретных обязательств и финансирования требует обязательного присутствия представителей Европы.

Речь идет как о коалиции желающих с американской поддержкой, так и о возможных форматах сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

Мы надеемся, что так или иначе найдем способ привлечь Европу. В конце концов, речь идет о гарантиях безопасности для Украины. Я не представляю себе этого без Европы. В конце концов, мы говорим о восстановлении, о том, кто может это сделать и кто это сделает. Европа поддерживала Украину. Именно Европа поддерживала Украину с самого начала этой войны. И, конечно, европейский бизнес будет приходить и помогать нам… Поэтому мы рассчитываем, что Европа сыграет огромную роль– добавил украинский президент.

Реклама

Напомним, что накануне Зеленский уже провел беседу о предстоящей встрече в Абу-Даби с лидерами Норвегии и Финляндии, которые также у поддерживали контакты с Москвой, чтобы согласовать позиции.

Они сообщили президенту Украины, что Россия якобы серьезно настроена на встречу технические группы в Абу-Даби.