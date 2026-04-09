Украина готовит новую встречу с США: Зеленский раскрыл детали переговоров и гарантий безопасности

Украина продолжает переговоры с США по гарантиям безопасности и готовит новую встречу. Часть консультаций отложили из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Сейчас стороны согласовывают формат следующих переговоров. Об этом Владимир Зеленский сказал во время Конгресса местных и региональных властей, передает Новости.LIVE.

Что сказал Зеленский о подготовке к новой встрече с американской делегацией?

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новой встречи с США в рамках переговоров по гарантиям безопасности. По его словам, процесс продолжается в трехстороннем формате, однако часть встреч пришлось отложить из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Стороны согласовывают формат последующих переговоров – это может быть как трехсторонняя встреча, так и визит американской делегации в Украину с последующими контактами в Москве.

Глава государства наметил, что ключевым вопросом остается доработка гарантий безопасности. Речь идет, в частности, о финансировании украинской армии после завершения войны и получения дополнительных систем противовоздушной обороны от партнеров, в первую очередь США.

Отдельно продолжаются сложные переговоры по четкой реакции союзников в случае повторной агрессии России. По словам Зеленского, именно эти аспекты сейчас находятся в центре интенсивных консультаций с партнерами.

Обратите внимание! Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 каналу, что заставить Путина прекратить войну может только комплексное ликвидирование ресурсов России. Кремлевский диктатор избрал концепцию идти до конца в войне, даже если все будет стерто с лица земли.

