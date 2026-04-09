Украина готовит новую встречу с США: Зеленский раскрыл детали переговоров и гарантий безопасности
- Украина и США готовятся к новой встрече для обсуждения гарантий безопасности, часть консультаций отложили из-за ситуации на Ближнем Востоке.
- Основными вопросами на переговорах есть финансирование украинской армии после войны и получение дополнительных систем ПВО от США, а также реакция союзников на возможную повторную агрессию России.
Сейчас стороны согласовывают формат следующих переговоров. Об этом Владимир Зеленский сказал во время Конгресса местных и региональных властей, передает Новости.LIVE.
Что сказал Зеленский о подготовке к новой встрече с американской делегацией?
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новой встречи с США в рамках переговоров по гарантиям безопасности. По его словам, процесс продолжается в трехстороннем формате, однако часть встреч пришлось отложить из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Стороны согласовывают формат последующих переговоров – это может быть как трехсторонняя встреча, так и визит американской делегации в Украину с последующими контактами в Москве.
Глава государства наметил, что ключевым вопросом остается доработка гарантий безопасности. Речь идет, в частности, о финансировании украинской армии после завершения войны и получения дополнительных систем противовоздушной обороны от партнеров, в первую очередь США.
Отдельно продолжаются сложные переговоры по четкой реакции союзников в случае повторной агрессии России. По словам Зеленского, именно эти аспекты сейчас находятся в центре интенсивных консультаций с партнерами.
Обратите внимание! Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 каналу, что заставить Путина прекратить войну может только комплексное ликвидирование ресурсов России. Кремлевский диктатор избрал концепцию идти до конца в войне, даже если все будет стерто с лица земли.
Мирные переговоры: последние новости
Владимир Зеленский в интервью корреспонденту Rai Radio рассказал, что трехсторонние переговоры между Украиной и Россией с участием США отложены из-за сосредоточенности Вашингтона на конфликте на Ближнем Востоке. Глава государства отметил важность продолжения поддержки Украины, в том числе поставки оружия, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.
Вице-президент США Джей Ди Венс во время визита в Будапешт заявил, что Украина и Россия ведут торг в нескольких квадратных километрах. Он добавил, что Европа вообще не заинтересована в завершении войны.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил для Reuters, что Россия положительно отреагировала на договоренность о прекращении огня между США и Ираном и надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Он выразил надежду на то, что у США будет больше времени для переговоров с Россией и Украиной в ближайшем будущем.