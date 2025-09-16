Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имело бы смысл, если бы Украина участвовала в переговорах на Аляске. Результатом двусторонних переговоров он считает фактически выход Путина из изоляции.

По словам Зеленского, эта встреча открыла дорогу Путину к другим встречам и диалогам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского Sky News.

Что думает Зеленский о встрече на Аляске?

По мнению Зеленского, если бы Украина участвовала в переговорах на Аляске, это могло бы дать результат. Вместо этого Путин только получил подарок в виде выхода из изоляции и фотографию с Трампом.

Эта встреча, по словам президента Украины, открыла для Путина возможности для новых встреч и диалогов. Вместо этого он должен был бы заплатить больше, чтобы прекратить войну.

Важно не давать Путину пространство, иначе он не почувствует необходимости остановить войну. Потому что зачем? То есть, если он воюет, ведет войну, и все пытаются остановить его словами, но вместо этого надо применить силу. Он понимает силу. Это его язык. Он не знает много языков, но язык силы понимает как родной русский. Мы очень просим наши страны, Европу и США, показать это,

– говорит Зеленский.

Он добавил, что Путин пытается обмануть Трампа, он делает все, чтобы обойти санкции.

В интервью SkyNews Зеленский затронул вопрос гарантий безопасности