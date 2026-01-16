"Не Украина является преградой для мира": Зеленский и Туск ответили на критику Трампа
- Зеленский и Туск отреагировали на критику Трампа, подчеркивая, что именно действия России свидетельствуют о нежелании завершать войну.
- Зеленский подчеркнул, что Украина не является преградой для мира, тогда как Туск заявил, что Россия отклонила мирный план США.
Владимир Зеленский и Дональд Туск отреагировали на критику со стороны Дональда Трампа. По их словам, именно действия России свидетельствуют о нежелании завершать войну.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на президента Украины и премьер-министра Польши.
Что ответили Зеленский и Туск?
Владимир Зеленский сообщил о разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили программу PURL и возможности Украины закупать ракеты для систем ПВО.
Мы говорили и о дипломатической работе с Америкой – никогда Украина не была и не будет преградой для мира,
– подчеркнул глава государства.
В то же время, по словам Зеленского, российские ракетные удары, атаки дронами и попытки уничтожить Украину доказывают, что именно "России нужны вовсе не соглашения".
Похожее мнение высказал и премьер Польши Туск. Он заявил, что мирный план, подготовленный США, отклонила именно Россия. Зато, по его словам, единственным ответом Кремля стали новые ракетные удары по украинским городам.
Зеленский и Туск убеждены, что единственным выходом остается дальнейшее усиление давления на Москву.
Отдельно украинский лидер поблагодарил партнеров за поддержку и заявил о намерении дальше активизировать дипломатическую работу.
Что известно о заявлении Трампа?
Ранее американский лидер заявлял, что, по его мнению, Владимир Путин якобы настроен на завершение войны против Украины. В то же время Дональд Трамп утверждал, что Украина "менее готова к заключению соглашения".
Также объясняя, почему переговоры с участием США до сих пор не привели к завершению крупнейшего в Европе территориального конфликта со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".