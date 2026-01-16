"Не Украина является преградой для мира": Зеленский и Туск ответили на критику Трампа

Владимир Зеленский и Дональд Туск отреагировали на критику со стороны Дональда Трампа. По их словам, именно действия России свидетельствуют о нежелании завершать войну.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на президента Украины и премьер-министра Польши.

Что ответили Зеленский и Туск?

Владимир Зеленский сообщил о разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили программу PURL и возможности Украины закупать ракеты для систем ПВО.

Мы говорили и о дипломатической работе с Америкой – никогда Украина не была и не будет преградой для мира,

– подчеркнул глава государства.

В то же время, по словам Зеленского, российские ракетные удары, атаки дронами и попытки уничтожить Украину доказывают, что именно "России нужны вовсе не соглашения".

Похожее мнение высказал и премьер Польши Туск. Он заявил, что мирный план, подготовленный США, отклонила именно Россия. Зато, по его словам, единственным ответом Кремля стали новые ракетные удары по украинским городам.

Зеленский и Туск убеждены, что единственным выходом остается дальнейшее усиление давления на Москву.

Отдельно украинский лидер поблагодарил партнеров за поддержку и заявил о намерении дальше активизировать дипломатическую работу.

