Такое заявление 16 июня сделал украинский глава государства Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

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Что сказал Зеленский об австрийской поддержке Украины

Украинский президент поблагодарил австрийского лидера за поддержку Украины, украинского суверенитета и народа. Он подчеркнул, что его официальный визит в Австрию с первой леди Еленой Зеленской отражает не просто политические, а "очень теплые и человечные отношения между странами".

По данным Офиса Президента, во время встречи лидеры Украины и Австрии обсудили необходимость сильного и ощутимого давления на Россию, которое "заставит Москву закончить войну и остановить смерти и убийства".

Конечно, мы говорили сегодня о необходимости поддерживать все совместные усилия ради мира. Мы ценим готовность Австрии обеспечить достойное посредничество для встреч с российской стороной,

– отметил Зеленский.

Зато Александр Ван дер Беллен сказал, что Австрия является нейтральной страной в военном смысле, но не в политическом, и заверил в поддержке Украины. Он отметил, что Россия является однозначным агрессором и призвал чиновников в Кремле закончить незаконную войну против Украины и начать серьезные, честные переговоры.

Напомним, что Владимир Зеленский 16 июня встретился с Александром Ван дер Белленом в Вене. Глава государства сообщил, что Австрия расширяет поддержку Украины. В частности, речь идет о помощи в послевоенном восстановлении и гуманитарном разминировании.