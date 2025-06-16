Об этом сообщил президент после встречи с федеральным президентом Александром Ван дер Белленом и госпожой Дорис Шмидауэр в Вене, информирует 24 Канал.

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Австрия расширяет поддержку Украины

Президент рассказал о встрече с Федеральным президентом Александром Ван дер Белленом и госпожой Дорис Шмидауэр в Вене.

Важно, что поддержка Австрией Украины расширяется: гуманитарное разминирование, возвращение похищенных Россией украинских детей, энергетическая и кибербезопасность, совместная европейская санкционная политика и послевоенное восстановление Украины,

– сообщил Зеленский.

Лидер страны сообщил об углублении сотрудничества наших государств на уровне общин и регионов. Также Зеленский проинформировал о привлечении австрийского частного бизнеса для устойчивости Украины.

Гарант поблагодарил Австрию, австрийскому народу и Александру Ван дер Беллену и госпоже Дорис Шмидауэр за поддержку Украины и наших людей.