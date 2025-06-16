Про це повідомив президент після зустрічі з федеральним президентом Александром Ван дер Белленом і пані Доріс Шмідауер у Відні, інформує 24 Канал.

Дивіться також Володимир Зеленський прибув до Відня з неанонсованим візитом, – ЗМІ

Австрія розширює підтримку України

Президент розповів про зустріч з Федеральним президентом Александром Ван дер Белленом і пані Доріс Шмідауер у Відні.

Важливо, що підтримка Австрією України розширюється: гуманітарне розмінування, повернення викрадених Росією українських дітей, енергетична та кібербезпеки, спільна європейська санкційна політика та післявоєнна відбудова України,

– повідомив Зеленський.

Лідер країни повідомив про поглиблення співпраці наших держав на рівні громад і регіонів. Також Зеленський поінформував про залучення австрійського приватного бізнесу задля стійкості України.

Гарант подякував Австрії, австрійському народові та Александру Ван дер Беллену й пані Доріс Шмідауер за підтримку України та наших людей.