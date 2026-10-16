Легче, чем с Путиным, – Зеленский о переговорах с Трампом

Владимир Зеленский рассказал о том, как проходят переговоры с Дональдом Трампом. Президент подчеркнул, что Украина стремится к окончанию войны.

В то же время Владимир Путин хочет ее продолжить. Об этом глава государства рассказал во время пресс-брифинга.

Что сказал Зеленский?

В пятницу, 16 октября, проходит второй день саммита Евросоюза. Президент Украины ответил на вопрос, с кем ему легче договариваться – с президентом США или России.

Зеленский подчеркнул, что ему проще вести переговоры с Трампом. По его словам, во время таких контактов стороны находят темы для содержательных дискуссий.

В то же время Зеленский подчеркнул, что в каждом диалоге отстаивает исключительно интересы Украины и ее граждан.

На нас напали, оккупировали, убили наших людей. Логично, что у нас есть право на защиту. И как бы Россия ни хотела ограничить все наши права, понятно, что право на защиту у нас есть. Это абсолютно законно,

– заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что безусловным приоритетом для Украины остается как можно более быстрое завершение войны и достижение справедливого мира. Однако для реального переговорного процесса необходима подлинная готовность обеих сторон.

Он подчеркнул, что на данный момент Путин не желает вести реальный диалог ни в каком формате. Любые публичные заявления Кремля о стремлении завершить боевые действия призваны лишь создать обманчивую видимость для международного сообщества.

Это выглядит как пародия на окончание войны,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить юридически обязательные гарантии безопасности от Вашингтона, одобренные Конгрессом. По словам президента, главным результатом будущих договоренностей должно стать полное исключение повторения российской агрессии.