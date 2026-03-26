Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным ради переговоров
- Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным, чтобы продолжить мирные переговоры.
- Зеленский подчеркнул, что ультимативные требования России неприемлемы, и отметил значительные потенциальные потери для России в случае продолжения войны.
Владимир Зеленский заявил, что Украина серьезно относится к мирным переговорам с Россией и диалог должен происходить на уровне лидеров государств.
Об этом глава государства сказал в интервью Reuters.
Как Украина относится к переговорам с Путиным?
Владимир Зеленский заявил, что он готов вести переговоры с Владимиром Путиным.
Россияне хотят ультимативного решения военных действий, чтобы Украина приняла их условия. Самостоятельный выход Вооруженных Сил Украины с территории, которую мы контролируем в Донецкой, Луганской областях,
– объяснил президент.
По его словам, и россияне, и украинцы понимают, сколько врагу нужно времени, чтобы захватить эту территорию с потерями в 28, 30, 35 тысяч солдат в месяц – и даже при таких условиях результат не является гарантированным. Он подчеркнул, что речь идет о сотнях тысяч потенциальных потерь, которые для России также будут означать значительную финансовую нагрузку.
В то же время Зеленский отметил, что в Кремле не до конца понимают, как на это будет реагировать российское общество.
Поэтому они ищут вот такой диалог с американцами. "Скажите украинцам – не за что бороться". Мы знаем четко эту российскую риторику: "Не за что бороться. Шесть тысяч квадратных километров",
– добавил глава государства.
Зато украинская сторона аргументированно объясняет партнерам, почему эти заявления не соответствуют действительности.
Есть ли прогресс в урегулировании?
25 марта представитель МИД Георгий Тихий сообщил, что украинская делегация вернулась из Соединенных Штатов и проинформировала президента Украины о результатах переговоров.
По его словам, целом переговоры между украинской и американской делегацией были содержательными. Однако движения нет исключительно из-за позиции российской стороны.
Представитель МИД подчеркнул, что Украина конструктивно вовлечена в мирный процесс. В частности, наша страна действительно хочет собраться в трехсторонней встрече в формате Украина – США – Россия, а также провести встречу на высшем уровне.