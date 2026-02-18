Произошел значительный прогресс с обеих сторон: в Белом доме прокомментировали мирные переговоры в Женеве

Во время третьего этапа трехсторонних встреч Украины, России и США делегациям удалось достичь значительного прогресса. В то же время чувствительные вопросы и вероятные компромиссы требуют дополнительной проработки.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Как в США прокомментировали ход переговоров в Женеве?

По словам пресс-секретаря, обе стороны согласились проинформировать своих лидеров о результатах встречи в Женеве и продолжить работу над достижением мирного соглашения.